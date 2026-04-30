В ОП поддержали идею о создании единого реестра домашних животных - 30.04.2026, ПРАЙМ
В ОП поддержали идею о создании единого реестра домашних животных
В ОП поддержали идею о создании единого реестра домашних животных
2026-04-30T03:30+0300
03:30 30.04.2026
 
Член ОП Машаров поддержал идею о создании реестра домашних животных

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров поддержал в беседе с РИА Новости инициативу о создании реестра домашних животных, выразив мнение, что это снизит число бездомных питомцев.
Ранее заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Согласно пояснительной записке, предлагается ввести обязательную регистрацию и маркирование питомцев в единой государственной информационной системе.
"Считаю, что это хорошая инициатива, ведь многие бездомные животные в прошлом либо потерялись, либо их выбросили нерадивые хозяева, соответственно, ведение списка поможет снизить число бездомных питомцев", - сказал Машаров.
Эксперт полагает, что введение данного реестра не станет избыточной нагрузкой на владельцев, так как единый реестр повысит уровень ответственности владельцев питомцев, а также поможет ускорить поиск хозяина "потеряшки".
"Ответственный владелец всегда заботиться о своем питомце, поэтому адекватно воспримет данную инициативу. А для будущих нерадивых владельцев это будет поводом задуматься - заводить ли питомца, ведь с введением реестра у государства будет возможность отследить горе-владельца в случае выброса хвостатого друга на улицу", - заключил Машаров.​
 
