Мишустин призвал максимально эффективно помочь пострадавшим от паводков

2026-04-30T13:59+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – ПРАЙМ. Помощь пострадавшим от паводков на Северном Кавказе должна быть оказана максимально эффективно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. В ходе совещания Мишустин подчеркнул, что ситуация с ливнями на Северном Кавказе, которые больше всего затронули Дагестан, доказала, что необходимо следить за состоянием инфраструктуры. "По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий паводков. Помощь должна быть оказана максимально эффективно и строго в установленном порядке. Чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни, к делам, работе. Это необходимо для пострадавших республик и в целом для макрорегиона", - сказал Мишустин.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

