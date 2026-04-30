Пенсии работающих россиян в марте выросли на 2,5 тысячи рублей

2026-04-30T03:21+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Средний размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года составил более 23,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,5 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, на 1 марта 2026 года пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 20 972 рублей. Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан (16 870 рублей), а самый высокий - на Чукотке (38 581 рубль).

