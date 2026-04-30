https://1prime.ru/20260430/poezd-869589025.html

Два поезда из Крыма отправятся с задержкой в Москву и Петербург

2026-04-30T17:48+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

симферополь

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e3370575c5e3b5fdcb48fb449b663a4e.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда "Таврия" отправятся с задержкой с Крымского полуострова в направлении Москвы и Санкт-Петербурга из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "В связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 30 апреля сообщаем прогнозируемое время отправления двух поездов "Таврия" с начальных станций Крымского полуострова", - говорится в сообщении. Днём в четверг перевозчик сообщал о задержках десяти своих составов из городов материковой части России на Крымский полуостров. По данным компании, поезд №028/027 Симферополь - Москва будет отправлен сегодня из Симферополя не ранее 20.00 вместо 17.10 местного времени. Также состав №180/179 Евпатория - Санкт-Петербург будет отправлен со станции Евпатория не ранее 20.00 вместо 17.55 местного времени. "Причина изменения времени отправления - позднее прибытие поездов №028, №179, следующих с материка. Просим вас планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заключили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

