Два поезда из Крыма отправятся с задержкой в Москву и Петербург
2026-04-30T17:48+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда "Таврия" отправятся с задержкой с Крымского полуострова в направлении Москвы и Санкт-Петербурга из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "В связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 30 апреля сообщаем прогнозируемое время отправления двух поездов "Таврия" с начальных станций Крымского полуострова", - говорится в сообщении. Днём в четверг перевозчик сообщал о задержках десяти своих составов из городов материковой части России на Крымский полуостров. По данным компании, поезд №028/027 Симферополь - Москва будет отправлен сегодня из Симферополя не ранее 20.00 вместо 17.10 местного времени. Также состав №180/179 Евпатория - Санкт-Петербург будет отправлен со станции Евпатория не ранее 20.00 вместо 17.55 местного времени. "Причина изменения времени отправления - позднее прибытие поездов №028, №179, следующих с материка. Просим вас планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заключили в компании.
