Задержанные из-за остановки поезда в Крым прибыли на станции назначения
Задержанные из-за остановки поезда в Крым прибыли на станции назначения - 30.04.2026, ПРАЙМ
Задержанные из-за остановки поезда в Крым прибыли на станции назначения
Поезда в Крым, которые ранее следовали с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения, сообщила компания... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T20:53+0300
2026-04-30T20:53+0300
2026-04-30T20:53+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Поезда в Крым, которые ранее следовали с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Днем в четверг перевозчик сообщал о задержках десяти своих составов между городами материковой части России и Крымским полуостровом. "Все поезда в Крым, которые ранее следовали с опозданием в связи с временной остановкой движения на Крымском мосту в ночь на 30 апреля, прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении. Из Крыма, по состоянию на 20.00 мск, с опозданием следуют четыре поезда. Так, №174/173 Евпатория - Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на семь часов, №092/091 Севастополь - Москва, отправлением 29 апреля, - на шесть часов, поезд №098/097 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля, задерживается на четыре часа. Поезд №076/075 Симферополь - Омск, отправлением 30 апреля, задерживается на 4,5 часа. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. "Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - подчеркивается в сообщении.
крым
москва
симферополь
бизнес, россия, крым, москва, симферополь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, Гранд сервис экспресс
Задержанные из-за остановки поезда в Крым прибыли на станции назначения
Поезда в Крым, которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения