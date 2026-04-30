Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шесть поездов, которые следуют из Крыма, задерживаются в пути - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
Шесть поездов, которые следуют из Крыма, задерживаются в пути
Шесть поездов "Таврия", которые следуют из Крыма, задерживаются в пути, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T23:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865992770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebff3af61d9eb23135b0b077de3f6c91.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865992770_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7dc88b8bcfdb8f2e0a5a49764a24f0a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:36 30.04.2026
 
© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Шесть поездов "Таврия", которые следуют из Крыма, задерживаются в пути, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Ранее перевозчик сообщил о задержках четырех своих составов, следующих из Крыма, между городами материковой части России и Крымским полуостровом.
Из Крыма, по состоянию на 22.00 мск, с опозданием следуют шесть поездов. Так, №174/173 Евпатория - Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6,5 часов, №092/091 Севастополь - Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6 часов, поезд №098/097 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля, - на 3 часа, Поезд №076/075 Симферополь - Омск, отправлением 30 апреля, задерживается на 4 часа. Кроме того, поезд №028/027 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля, задерживается на 3 часа, а поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Перербург, отправлением 30 апреля, - на 2 часа.
Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - подчеркивается в сообщении.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала