Шесть поездов, которые следуют из Крыма, задерживаются в пути
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Шесть поездов "Таврия", которые следуют из Крыма, задерживаются в пути, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Ранее перевозчик сообщил о задержках четырех своих составов, следующих из Крыма, между городами материковой части России и Крымским полуостровом. Из Крыма, по состоянию на 22.00 мск, с опозданием следуют шесть поездов. Так, №174/173 Евпатория - Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6,5 часов, №092/091 Севастополь - Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6 часов, поезд №098/097 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля, - на 3 часа, Поезд №076/075 Симферополь - Омск, отправлением 30 апреля, задерживается на 4 часа. Кроме того, поезд №028/027 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля, задерживается на 3 часа, а поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Перербург, отправлением 30 апреля, - на 2 часа. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - подчеркивается в сообщении.
