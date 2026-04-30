https://1prime.ru/20260430/poezd-869594891.html

Шесть поездов, которые следуют из Крыма, задерживаются в пути

Шесть поездов "Таврия", которые следуют из Крыма, задерживаются в пути, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T23:36+0300

происшествия

бизнес

россия

крым

москва

гранд сервис экспресс

симферополь

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865992770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebff3af61d9eb23135b0b077de3f6c91.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Шесть поездов "Таврия", которые следуют из Крыма, задерживаются в пути, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Ранее перевозчик сообщил о задержках четырех своих составов, следующих из Крыма, между городами материковой части России и Крымским полуостровом. Из Крыма, по состоянию на 22.00 мск, с опозданием следуют шесть поездов. Так, №174/173 Евпатория - Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6,5 часов, №092/091 Севастополь - Москва, отправлением 29 апреля, задерживается на 6 часов, поезд №098/097 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля, - на 3 часа, Поезд №076/075 Симферополь - Омск, отправлением 30 апреля, задерживается на 4 часа. Кроме того, поезд №028/027 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля, задерживается на 3 часа, а поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Перербург, отправлением 30 апреля, - на 2 часа. Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - подчеркивается в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

