Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь поездов "Таврия" задержались в пути из-за остановки движения - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/poezda-869570066.html
Восемь поездов "Таврия" задержались в пути из-за остановки движения
Восемь поездов "Таврия" задержались в пути из-за остановки движения - 30.04.2026, ПРАЙМ
Восемь поездов "Таврия" задержались в пути из-за остановки движения
Восемь пассажирских поездов "Таврия", следующих в сообщении между Крымом и городами материковой части России, задерживаются в пути из-за временной остановки... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T08:41+0300
2026-04-30T08:57+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
крым
симферополь
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860427056_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af94af62324d7f1f90e63595317dc21a.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Восемь пассажирских поездов "Таврия", следующих в сообщении между Крымом и городами материковой части России, задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". &quot;Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 8:00 МСК остановлены поезда &quot;Таврия&quot;, - говорится в сообщении.Так, в направлении Крыма на текущий момент задерживаются пять поездов, в том числе №025/026 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 29 апреля - на 4,5 часа и №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 29 апреля - на 2,5 часа. Между Москвой и Крымом задерживаются три поезда: №092/091 Москва - Севастополь, отправлением 28 апреля - задержка 4 часа, №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 28 апреля - задержка 4,5 часа и №028/027 Москва - Симферополь, отправлением 29 апреля - задержка 2,5 часа. По данным компании, из Крыма задерживаются три состава в сообщении с Москвой: №174/173 Евпатория - Москва, отправлением 29 апреля - на 3,5 часа, 092/091 Севастополь - Москва, отправлением 29 апреля - на 3,5 часа и 098/097 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля - на полчаса. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключил перевозчик.
москва
крым
симферополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860427056_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_653078b9ac52237e250f20998619e08e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, крым, симферополь, гранд сервис экспресс
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Гранд сервис экспресс
08:41 30.04.2026 (обновлено: 08:57 30.04.2026)
 
Восемь поездов "Таврия" задержались в пути из-за остановки движения

Из-за остановки движения на Крымском мосту 8 поездов "Таврия" задержались в пути

© РИА Новости . Георгий ЗимаревПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Поезд "Таврия". Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Восемь пассажирских поездов "Таврия", следующих в сообщении между Крымом и городами материковой части России, задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 8:00 МСК остановлены поезда "Таврия", - говорится в сообщении.

Так, в направлении Крыма на текущий момент задерживаются пять поездов, в том числе №025/026 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 29 апреля - на 4,5 часа и №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 29 апреля - на 2,5 часа. Между Москвой и Крымом задерживаются три поезда: №092/091 Москва - Севастополь, отправлением 28 апреля - задержка 4 часа, №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 28 апреля - задержка 4,5 часа и №028/027 Москва - Симферополь, отправлением 29 апреля - задержка 2,5 часа.
По данным компании, из Крыма задерживаются три состава в сообщении с Москвой: №174/173 Евпатория - Москва, отправлением 29 апреля - на 3,5 часа, 092/091 Севастополь - Москва, отправлением 29 апреля - на 3,5 часа и 098/097 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля - на полчаса.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключил перевозчик.
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯМОСКВАКРЫМСИМФЕРОПОЛЬГранд сервис экспресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала