Восемь поездов "Таврия" задержались в пути из-за остановки движения

2026-04-30T08:41+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Восемь пассажирских поездов "Таврия", следующих в сообщении между Крымом и городами материковой части России, задерживаются в пути из-за временной остановки движения на Крымском мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". "Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 8:00 МСК остановлены поезда "Таврия", - говорится в сообщении.Так, в направлении Крыма на текущий момент задерживаются пять поездов, в том числе №025/026 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 29 апреля - на 4,5 часа и №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 29 апреля - на 2,5 часа. Между Москвой и Крымом задерживаются три поезда: №092/091 Москва - Севастополь, отправлением 28 апреля - задержка 4 часа, №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 28 апреля - задержка 4,5 часа и №028/027 Москва - Симферополь, отправлением 29 апреля - задержка 2,5 часа. По данным компании, из Крыма задерживаются три состава в сообщении с Москвой: №174/173 Евпатория - Москва, отправлением 29 апреля - на 3,5 часа, 092/091 Севастополь - Москва, отправлением 29 апреля - на 3,5 часа и 098/097 Симферополь - Москва, отправлением 30 апреля - на полчаса. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключил перевозчик.

