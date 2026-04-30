На Кубани десять поездов задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту
2026-04-30T14:04+0300
СОЧИ, 30 апр - ПРАЙМ. Десять поездов на Кубани задерживаются от 3 до 9 часов после снятия ограничений движения по Крымскому мосту, пассажиры обеспечены водой и питанием, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги. Уточняется, что движение по Крымскому мосту было возобновлено в 12.05 мск. "Сегодня в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 03.05 (мск) в Краснодарском регионе СКЖД на время от 3 до 9 часов задержаны 10 пассажирских поездов. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечены бутилированной водой и питанием", - говорится в сообщении.Как уточнили в СКЖД, выдано уже около 3 тысяч продуктовых наборов, в том числе для пассажиров, ожидающих поезда на станциях Тамань-Пассажирская и Первомайская.Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить время задержки поездов, отметили в ведомстве.
СКЖД: на Кубани 10 поездов задерживаются от 3 до 9 часов из-за закрытия Крымского моста