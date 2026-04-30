Польша подписала с США соглашение по критически важным минералам
Польша первой среди стран ЕС подписала с США двустороннее соглашение по критически важным минералам, сообщает МИД Польши. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T20:02+0300
ВАРШАВА, 30 апр - ПРАЙМ. Польша первой среди стран ЕС подписала с США двустороннее соглашение по критически важным минералам, сообщает МИД Польши. "Польша - первое государство-член ЕС - подписала с США двустороннее соглашение по критически важным видам сырья, дополняющее соглашение, подписанное неделю назад госсекретарем США Марко Рубио и комиссаром ЕС по торговле Марошем Шефчовичем", - говорится в сообщении. МИД Польши утверждает, что подписание данного соглашения является "подтверждением вовлеченности в инициативу, целью которой является создание честного международного рынка сырья с беспрепятственным доступом и без использования сырья как инструмента давления на особенно уязвимые государства". В минувшую пятницу госсекретарь США Марко Рубио и комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о двустороннем стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов. США в начале февраля на министерской конференции в Вашингтоне подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов для снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая. Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
https://1prime.ru/20260221/soglashenie-867706275.html
Индия и Бразилия подписали соглашение по критически важным минералам