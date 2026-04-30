Россия предложила ЕЭК повысить пошлины на некоторую промышленную продукцию - 30.04.2026, ПРАЙМ

Россия вышла на площадку Евразийской экономической комиссии с инициативой о повышении ввозных пошлин на некоторую промышленную продукцию до 5%, например, на... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T10:44+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россия вышла на площадку Евразийской экономической комиссии с инициативой о повышении ввозных пошлин на некоторую промышленную продукцию до 5%, например, на 3D-принтеры и лифтовое оборудование, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Госсовета по промышленности. "У нас главный принцип ... - это эскалация тарифа, то есть повышение на готовую продукцию и, наоборот, снижение на сырье и комплектующие", - сказал Чекушов. По его словам, речь идет только про то сырье и комплектующие, которых в России нет или которые производятся в недостаточном для удовлетворении внутреннего спроса количестве. "Из точечных мер - Российская Федерация вышла в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой на повышение ввозной пошлины на 3D-принтеры и отдельные лифты", - отметил замминистра. Чекушов подчеркнул, что пошлины предлагаются на уровне до 5%. "Уровень пошлин здесь будет исключительно в пределах уровня связывания установленного договором о вступлении Российской Федерации в ВТО. Здесь никаких иных решений мы пока не обсуждаем. То есть это до 5%", - добавил он. Замглавы Минпромторга отметил, что тарифные меры рассматриваются также для защиты рынка литий-ионных батарей и ячеек, однако конкретные решения пока еще находятся в проработке. "Комиссии Госсовета было поручено активизировать работу по принятию мер по защите наших производителей, к которым в том числе относится и цифровая маркировка, не только тарифные меры", - добавил Чекушов.

