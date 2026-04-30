Минсельхоз сохранил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя - 30.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 6 по 12 мая вновь останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,6 доллара за тонну, на ячмень - 224,1 доллара, на кукурузу - 220,3 доллара за тонну.
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 29 апреля по 5 мая также составляют 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
