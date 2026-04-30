https://1prime.ru/20260430/pribyl-869561071.html

Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев выросла на 31,3%

2026-04-30T00:38+0300

технологии

финансы

экономика

вашингтон

билл гейтс

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869561071.jpg?1777498691

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые девять месяцев 2025-2026 финансового года, завершившихся 31 марта, увеличилась на 31,3% в годовом выражении и составила 97,983 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Общая выручка за три квартала поднялась на 17,8% в годовом выражении - до 241,832 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период выросла до 13,14 доллара с 9,99 доллара годом ранее. В третьем квартале финансового года чистая прибыль компании увеличилась на 23,1% в годовом исчислении - до 31,778 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 18,3% и составила 82,886 миллиарда долларов при прогнозе в 81,29 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца выросла до 4,27 доллара с 3,46 доллара при прогнозе в 4,05 доллара. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в третьем квартале выросла на 29,6% в годовом выражении - до 34,681 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes увеличился на 16,9% - до 35,013 миллиарда долларов. После закрытия основных торгов и выхода отчетности акции компании дешевеют на 2,1%. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

