Чистая прибыль Meta в I квартале выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль Meta в I квартале выросла в 1,6 раза - 30.04.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Meta в I квартале выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль компании Meta (признана в РФ экстремистской) в первом квартале увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении: до 26,773 миллиарда долларов, следует... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T00:41+0300

2026-04-30T00:41+0300

2026-04-30T00:41+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta (признана в РФ экстремистской) в первом квартале увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении: до 26,773 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза организации. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 10,44 доллара с 6,43 доллара годом ранее. Прогноз составлял 6,65 доллара. Выручка выросла за три отчетных месяца на 33% в годовом выражении: до 56,311 миллиарда долларов при прогнозе в 55,52 миллиарда долларов. Выручка компании от рекламы за квартал составила 55,024 миллиарда долларов, что также на 33% выше аналогичного показателя за первый квартал 2025 года. Число ежедневно активных пользователей в марте увеличилось на 4% в годовом выражении и составило в среднем 3,56 миллиарда человек. Штат организации по состоянию на 31 марта вырос на 1% год к году: до 77 986 сотрудников. Meta ожидает, что во втором квартале выручка составит 58-61 миллиардов долларов. Компания сохранила прогноз по затратам в этом году на уровне до 162-169 миллиардов долларов. Акции Meta после завершения основных торгов в США дешевеют на 6,8%. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

рф

сша

бизнес, финансы, рф, сша, марк цукерберг, meta, facebook