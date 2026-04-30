Чистая прибыль Alphabet в I квартале выросла в 1,8 раза - 30.04.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Alphabet в I квартале выросла в 1,8 раза
Чистая прибыль Alphabet в I квартале выросла в 1,8 раза - 30.04.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Alphabet в I квартале выросла в 1,8 раза
Чистая прибыль американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, в первом квартале выросла в годовом выражении в 1,8 раза - до 62,578 миллиарда | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T00:44+0300
2026-04-30T00:44+0300
технологии
бизнес
экономика
сша
alphabet
youtube
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, в первом квартале выросла в годовом выражении в 1,8 раза - до 62,578 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 5,11 доллара против 2,81 доллара годом ранее, прогноз аналитиков предполагал прибыль в 2,62 доллара. Выручка компании увеличилась на 21,8% - до 109,896 миллиарда долларов при прогнозе в 106,81 миллиарда. Доходы компании от рекламы в отчетном периоде поднялись на 15,5% в годовом выражении и составили 77,253 миллиарда долларов. Доходы от Google Cloud выросли в 1,6 раза - до 20,028 миллиарда долларов. Компания также отмечает, что в первом квартале количество ежемесячных платных пользователей ее чат-бота Gemini поднялось на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Акции Alphabet после закрытия основных торгов в США растут в цене на 7,1%. В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
сша
технологии, бизнес, сша, alphabet, youtube
Технологии, Бизнес, Экономика, США, Alphabet, YouTube
00:44 30.04.2026
 
Чистая прибыль Alphabet в I квартале выросла в 1,8 раза

Чистая прибыль Alphabet в I квартале выросла в 1,8 раза - до 62,578 миллиарда долларов

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, в первом квартале выросла в годовом выражении в 1,8 раза - до 62,578 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 5,11 доллара против 2,81 доллара годом ранее, прогноз аналитиков предполагал прибыль в 2,62 доллара. Выручка компании увеличилась на 21,8% - до 109,896 миллиарда долларов при прогнозе в 106,81 миллиарда.
Доходы компании от рекламы в отчетном периоде поднялись на 15,5% в годовом выражении и составили 77,253 миллиарда долларов. Доходы от Google Cloud выросли в 1,6 раза - до 20,028 миллиарда долларов.
Компания также отмечает, что в первом квартале количество ежемесячных платных пользователей ее чат-бота Gemini поднялось на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.
Акции Alphabet после закрытия основных торгов в США растут в цене на 7,1%.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесСШАAlphabetYouTube
 
 
