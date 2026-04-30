Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла в 1,8 раза - 30.04.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла в 1,8 раза
2026-04-30T00:56+0300
00:56 30.04.2026
 
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon в первом квартале этого года поднялась в 1,8 раза в годовом выражении - до 30,255 миллиарда долларов, следует из данных торгов.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 2,78 доллара против прибыли в 1,59 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,63 доллара. Операционная прибыль выросла на 29,6% в годовом выражении - до 23,852 миллиарда долларов.
Выручка Amazon выросла на 16,6% в годовом выражении - до 181,519 миллиарда долларов, прогноз составлял 177,13 миллиарда. При этом продажи подразделения Amazon Web Services (AWS) выросли на 28,4% по отношению к прошлому году - до 37,587 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала компания ожидает роста выручки в годовом выражении на 16-19%, или до 194-199 миллиардов долларов, прогноз предполагает неблагоприятное влияние курсов валют примерно в 10 базисных пунктов, отмечается в сообщении. Операционная прибыль ожидается на уровне 20-24 миллиардов долларов по сравнению с 19,2 миллиарда во втором квартале прошлого года.
На постторгах акции компании дешевеют на 1,6%.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
 
