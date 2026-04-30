Чистая прибыль Ford в I квартале выросла в 5,4 раза
2026-04-30T01:05+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., в первом квартале выросла в 5,4 раза в годовом выражении - до 2,548 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль пересчете на акцию поднялась до 0,63 доллара с 0,12 доллара годом ранее. Выручка Ford увеличилась в годовом выражении на 6,4% - до 43,253 миллиарда долларов.
Компания повысила прогноз по скорректированному показателю EBIT до 8,5-10,5 миллиарда долларов с 8-10 миллиардов ранее.
Акции Ford после закрытия основных торгов в США дешевеют на 0,3%.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
