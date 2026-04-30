https://1prime.ru/20260430/pribyl-869561929.html

Чистая прибыль eBay по итогам I квартала выросла на 2%

Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам первого квартала увеличилась на 2% и составила 512 миллионов долларов, следует из... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T01:14+0300

финансы

рынок

сша

калифорния

ebay

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869561929.jpg?1777500877

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам первого квартала увеличилась на 2% и составила 512 миллионов долларов, следует из пресс-релиза компании. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,66 доллара, что оказалось выше прогноза в 1,58 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 1,12 доллара с 1,05 доллара в 2025 году. Выручка поднялась на 19% в годовом выражении: до 3,089 миллиарда долларов, прогноз составлял 2,53 миллиарда долларов. Число активных покупателей по состоянию на 31 марта составило 136 миллионов человек, что на 1% выше показателя годичной давности. Во втором квартале организация ожидает выручку на уровне в 2,97-3,03 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - на уровне в 1,09-1,14 доллара. Акции eBay после закрытия основных торгов в США дешевеют на 0,7%. Компания eBay Inc. предоставляет услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Она была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

