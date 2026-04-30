Чистая прибыль eBay по итогам I квартала выросла на 2% - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/pribyl-869561929.html
Чистая прибыль eBay по итогам I квартала выросла на 2%
финансы
рынок
сша
калифорния
ebay
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869561929.jpg?1777500877
сша
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Чистая прибыль eBay по итогам I квартала выросла на 2%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам первого квартала увеличилась на 2% и составила 512 миллионов долларов, следует из пресс-релиза компании.
Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,66 доллара, что оказалось выше прогноза в 1,58 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 1,12 доллара с 1,05 доллара в 2025 году. Выручка поднялась на 19% в годовом выражении: до 3,089 миллиарда долларов, прогноз составлял 2,53 миллиарда долларов.
Число активных покупателей по состоянию на 31 марта составило 136 миллионов человек, что на 1% выше показателя годичной давности.
Во втором квартале организация ожидает выручку на уровне в 2,97-3,03 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - на уровне в 1,09-1,14 доллара.
Акции eBay после закрытия основных торгов в США дешевеют на 0,7%.
Компания eBay Inc. предоставляет услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Она была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала