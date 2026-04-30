Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/produkty-869589737.html
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России
2026-04-30T18:23+0300
минеральные воды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_142:0:2417:1706_1920x0_80_0_0_1cabb44269f190b154755f0a4273b2fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
РОССИЯ, Минеральные Воды, Максим Шаскольский
18:23 30.04.2026
 
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России

Шаскольский: ситуация с ценами на продукты в России более спокойная, чем в предыдущие годы

© Фото : Пресс-служба Х5 GroupПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Продуктовый магазин. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Х5 Group
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты в России более спокойная, динамика изменения цен сдержаннее, чем в предыдущие годы, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Есть традиционные для данного сезона колебания цен, но их динамика более сдержанная, чем в предыдущие годы", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, отвечая на вопрос о ценах на продовольственном рынке России.
Также глава ФАС напомнил, что служба регулярно мониторит ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары, взаимодействуя в том числе с торговыми сетями, и при необходимости принимает меры реагирования.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
17:17
 
РОССИЯМинеральные ВодыМаксим Шаскольский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала