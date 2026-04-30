https://1prime.ru/20260430/produkty-869589737.html
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России
2026-04-30T18:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_0:134:2561:1574_1920x0_80_0_0_0065f62aa8ddc0899396500ca857771d.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты в России более спокойная, динамика изменения цен сдержаннее, чем в предыдущие годы, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Есть традиционные для данного сезона колебания цен, но их динамика более сдержанная, чем в предыдущие годы", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, отвечая на вопрос о ценах на продовольственном рынке России. Также глава ФАС напомнил, что служба регулярно мониторит ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары, взаимодействуя в том числе с торговыми сетями, и при необходимости принимает меры реагирования. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_142:0:2417:1706_1920x0_80_0_0_1cabb44269f190b154755f0a4273b2fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Шаскольский: ситуация с ценами на продукты в России более спокойная, чем в предыдущие годы
