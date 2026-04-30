Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России

Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России - 30.04.2026, ПРАЙМ

Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на продукты в России

Ситуация с ценами на продукты в России более спокойная, динамика изменения цен сдержаннее, чем в предыдущие годы, рассказал журналистам глава Федеральной... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T18:23+0300

2026-04-30T18:23+0300

2026-04-30T18:23+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты в России более спокойная, динамика изменения цен сдержаннее, чем в предыдущие годы, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Есть традиционные для данного сезона колебания цен, но их динамика более сдержанная, чем в предыдущие годы", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, отвечая на вопрос о ценах на продовольственном рынке России. Также глава ФАС напомнил, что служба регулярно мониторит ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары, взаимодействуя в том числе с торговыми сетями, и при необходимости принимает меры реагирования. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.

минеральные воды

россия, минеральные воды, максим шаскольский