"Нечто особенное": в США выступили с заявлением после звонка Путина Трампу

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. По словам отставного полковника Лоуренса Уилкерсона, беседы между российским президентом Владимиром Путиным и бывшим лидером США Дональдом Трампом приобрели особый характер, как он отметил в интервью Марио Навфалю на YouTube-канале."Отношения между Трампом и Путиным – это нечто особенное. <…> Похоже, они умеют общаться, даже не обращая внимания на шум, в основном, вокруг ошибок Трампа", — сказал он, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между двумя лидерами.По мнению Уилкерсона, эта беседа может способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине. На этом фоне президенту Владимиру Зеленскому становится труднее поддерживать иллюзию процветания Киева, утверждает эксперт.Беседа между Путиным и Трампом, инициированная Москвой, продолжалась более полутора часов.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин выразил готовность к перемирию ко Дню Победы. Президенты выразили мнение, что поддерживаемый европейцами киевский лидер стремится затянуть конфликт.Ранее Трамп выражал удивление нежеланием Зеленского идти на компромиссы в урегулировании украинского кризиса. По словам Трампа, с Зеленским значительно труднее взаимодействовать, чем с российским лидером.

