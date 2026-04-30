"Нечто особенное": в США выступили с заявлением после звонка Путина Трампу - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Нечто особенное": в США выступили с заявлением после звонка Путина Трампу
По словам отставного полковника Лоуренса Уилкерсона, беседы между российским президентом Владимиром Путиным и бывшим лидером США Дональдом Трампом приобрели... | 30.04.2026, ПРАЙМ
Полковник Уилкерсон заявил об особенных связях между Путиным и Трампом

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. По словам отставного полковника Лоуренса Уилкерсона, беседы между российским президентом Владимиром Путиным и бывшим лидером США Дональдом Трампом приобрели особый характер, как он отметил в интервью Марио Навфалю на YouTube-канале.
"Отношения между Трампом и Путиным – это нечто особенное. <…> Похоже, они умеют общаться, даже не обращая внимания на шум, в основном, вокруг ошибок Трампа", — сказал он, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между двумя лидерами.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
"Вот-вот рухнут". В США сообщили Трампу тревожные новости из-за Ирана
Вчера, 23:39
По мнению Уилкерсона, эта беседа может способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине. На этом фоне президенту Владимиру Зеленскому становится труднее поддерживать иллюзию процветания Киева, утверждает эксперт.
Беседа между Путиным и Трампом, инициированная Москвой, продолжалась более полутора часов.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин выразил готовность к перемирию ко Дню Победы. Президенты выразили мнение, что поддерживаемый европейцами киевский лидер стремится затянуть конфликт.
Ранее Трамп выражал удивление нежеланием Зеленского идти на компромиссы в урегулировании украинского кризиса. По словам Трампа, с Зеленским значительно труднее взаимодействовать, чем с российским лидером.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
В Киеве истерично отреагировали на разговор Путина с Трампом
07:24
 
