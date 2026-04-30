https://1prime.ru/20260430/raschety-869565942.html
Расчеты БПЛА "Молния" уничтожили пункты управления дронами ВСУ
2026-04-30T06:01+0300
россия
запорожская область
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869565942.jpg?1777518117
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Расчеты ударных беспилотников "Молния" российской группировки войск "Восток", используя отечественные средства связи, уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"В результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены", - говорится в сообщении.
По информации российского военного ведомства , сначала разведывательный расчет БПЛА группировки войск "Восток" обнаружил пункты управления беспилотной авиацией украинских формирований в Запорожской области.
"Противник скрытно разместил места работы своих операторов в замаскированных укрытиях. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных дронов. Операторы применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-2" и нанесли точные удары по позициям противника", - отмечается в сообщении.
Инженер с позывным "Варяг" рассказал об особенностях российских беспилотников "Молния-2".
"Готовим дрон к боевой задаче, делаем развесовку. Аппарат несет боеприпасы весом до 16 килограммов, дальность полета составляет до 60 километров. То есть мы можем работать глубоко в тылу врага. "Молния-2" - это ударный FPV-дрон самолетного типа. Есть также модификация "Молния-ПВО", она по размерам меньше", - отметил "Варяг", слова которого приведены в сообщении.
Эти аппараты способны нести тяжелую боевую нагрузку и уверенно доставать противника на большом расстоянии, управление и контроль попаданий осуществляется с помощью средств связи отечественного производства в режиме реального времени, поясняет МО РФ.
запорожская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, рф, всу
РОССИЯ, Запорожская область, РФ, ВСУ
Расчеты БПЛА "Молния" уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Расчеты БПЛА "Молния" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области
