Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Расчеты БПЛА "Молния" уничтожили пункты управления дронами ВСУ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Расчеты БПЛА "Молния" уничтожили пункты управления дронами ВСУ
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Расчеты ударных беспилотников "Молния" российской группировки войск "Восток", используя отечественные средства связи, уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"В результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены", - говорится в сообщении.
По информации российского военного ведомства , сначала разведывательный расчет БПЛА группировки войск "Восток" обнаружил пункты управления беспилотной авиацией украинских формирований в Запорожской области.
"Противник скрытно разместил места работы своих операторов в замаскированных укрытиях. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных дронов. Операторы применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-2" и нанесли точные удары по позициям противника", - отмечается в сообщении.
Инженер с позывным "Варяг" рассказал об особенностях российских беспилотников "Молния-2".
"Готовим дрон к боевой задаче, делаем развесовку. Аппарат несет боеприпасы весом до 16 килограммов, дальность полета составляет до 60 километров. То есть мы можем работать глубоко в тылу врага. "Молния-2" - это ударный FPV-дрон самолетного типа. Есть также модификация "Молния-ПВО", она по размерам меньше", - отметил "Варяг", слова которого приведены в сообщении.
Эти аппараты способны нести тяжелую боевую нагрузку и уверенно доставать противника на большом расстоянии, управление и контроль попаданий осуществляется с помощью средств связи отечественного производства в режиме реального времени, поясняет МО РФ.
 
