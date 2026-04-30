Расчеты БПЛА "Молния" уничтожили пункты управления дронами ВСУ

2026-04-30T06:01+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Расчеты ударных беспилотников "Молния" российской группировки войск "Восток", используя отечественные средства связи, уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны. "В результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены", - говорится в сообщении. По информации российского военного ведомства , сначала разведывательный расчет БПЛА группировки войск "Восток" обнаружил пункты управления беспилотной авиацией украинских формирований в Запорожской области. "Противник скрытно разместил места работы своих операторов в замаскированных укрытиях. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных дронов. Операторы применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-2" и нанесли точные удары по позициям противника", - отмечается в сообщении. Инженер с позывным "Варяг" рассказал об особенностях российских беспилотников "Молния-2". "Готовим дрон к боевой задаче, делаем развесовку. Аппарат несет боеприпасы весом до 16 килограммов, дальность полета составляет до 60 километров. То есть мы можем работать глубоко в тылу врага. "Молния-2" - это ударный FPV-дрон самолетного типа. Есть также модификация "Молния-ПВО", она по размерам меньше", - отметил "Варяг", слова которого приведены в сообщении. Эти аппараты способны нести тяжелую боевую нагрузку и уверенно доставать противника на большом расстоянии, управление и контроль попаданий осуществляется с помощью средств связи отечественного производства в режиме реального времени, поясняет МО РФ.

россия, запорожская область, рф, всу