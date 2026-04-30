https://1prime.ru/20260430/rezervy-869584272.html

Международные резервы России с 17 по 24 апреля выросли на 1% и составили 771,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T16:10+0300

экономика

россия

финансы

сша

рф

банк россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/83263/31/832633111_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_67161075cb2580d4d5c4dc198b025923.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России с 17 по 24 апреля выросли на 1% и составили 771,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 24 апреля 2026 года составили 771,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,8 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 17 апреля составляли 779,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

