https://1prime.ru/20260430/rezervy-869584272.html
Международные резервы России с 17 по 24 апреля выросли
Международные резервы России с 17 по 24 апреля выросли на 1% и составили 771,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T16:10+0300
экономика
россия
финансы
сша
рф
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/31/832633111_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_67161075cb2580d4d5c4dc198b025923.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России с 17 по 24 апреля выросли на 1% и составили 771,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 24 апреля 2026 года составили 771,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,8 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 17 апреля составляли 779,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/31/832633111_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_3cc2aaa0657f2bc658f1b0bb4f788a89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
