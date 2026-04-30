В Пензенской области ввели режим ЧС регионального уровня - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Пензенской области ввели режим ЧС регионального уровня
Режим ЧС регионального уровня введен в Пензенской области из-за гибели посевов на площади более 100 гектаров, следует из указа, подписанного губернатором Олегом | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T05:34+0300
05:34 30.04.2026
 
В Пензенской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за гибели посевов

САРАТОВ, 30 апр - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального уровня введен в Пензенской области из-за гибели посевов на площади более 100 гектаров, следует из указа, подписанного губернатором Олегом Мельниченко.
"Ввести с 30 апреля 2026 года и до особого распоряжения для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"", - говорится в документе, который был подписан в среду.
В указе уточняется, что основанием введения специального режима является значительный материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и экономике Пензенской области из-за опасного агрометеорологического явления - переувлажнения почвы. Из-за этого произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров.
ЧС природного характера присвоен региональный уровень реагирования, она распространена на всю территорию Пензенской области.
 
