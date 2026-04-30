https://1prime.ru/20260430/rezhim-869565520.html
В Пензенской области ввели режим ЧС регионального уровня
2026-04-30T05:34+0300
энергетика
экономика
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869565520.jpg?1777516476
САРАТОВ, 30 апр - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального уровня введен в Пензенской области из-за гибели посевов на площади более 100 гектаров, следует из указа, подписанного губернатором Олегом Мельниченко.
"Ввести с 30 апреля 2026 года и до особого распоряжения для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"", - говорится в документе, который был подписан в среду.
В указе уточняется, что основанием введения специального режима является значительный материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и экономике Пензенской области из-за опасного агрометеорологического явления - переувлажнения почвы. Из-за этого произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров.
ЧС природного характера присвоен региональный уровень реагирования, она распространена на всю территорию Пензенской области.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
