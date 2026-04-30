В Пензенской области ввели режим ЧС регионального уровня

2026-04-30T05:34+0300

сельское хозяйство

САРАТОВ, 30 апр - ПРАЙМ. Режим ЧС регионального уровня введен в Пензенской области из-за гибели посевов на площади более 100 гектаров, следует из указа, подписанного губернатором Олегом Мельниченко. "Ввести с 30 апреля 2026 года и до особого распоряжения для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"", - говорится в документе, который был подписан в среду. В указе уточняется, что основанием введения специального режима является значительный материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и экономике Пензенской области из-за опасного агрометеорологического явления - переувлажнения почвы. Из-за этого произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров. ЧС природного характера присвоен региональный уровень реагирования, она распространена на всю территорию Пензенской области.

