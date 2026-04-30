Страховщик назвал главную угрозу для пустующих в майские праздники квартир

Страховщик назвал главную угрозу для пустующих в майские праздники квартир - 30.04.2026, ПРАЙМ

Страховщик назвал главную угрозу для пустующих в майские праздники квартир

Количество страховых случаев в городских квартирах россиян значительно возрастает в майские праздники во время отъезда хозяев, причем более 90% из них связаны с | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T05:19+0300

2026-04-30T05:19+0300

2026-04-30T06:30+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Количество страховых случаев в городских квартирах россиян значительно возрастает в майские праздники во время отъезда хозяев, причем более 90% из них связаны с заливами, рассказали РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах". "По статистике "Росгосстраха", именно в праздники число заливов, пожаров и краж в пустующих квартирах возрастает: дом без хозяина — мишень для неприятностей", - рассказала, проанализировав заявления клиентов, начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании Юлия Серова. "Для городских квартир самыми распространенными ожидаемо оказались страховые случаи из-за повреждения жидкостью. В прошлом году с 1 по 11 мая на них пришлось более 96% поданных в компанию заявлений. Для сравнения, годом ранее — 90%", - уточнила она. Наибольшее количество заявлений собственников квартир по страховым случаям на майских праздниках в прошлом году пришлось на Москву и Подмосковье. Далее идут Вологодская и Ивановская области, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край и Кировская область. "Пока путешественники наслаждаются видами городов или греются на майском солнце где-то на пляже, в их квартире в это время прорывает старую трубу отопления, и хорошо, если соседи снизу быстро вызовут аварийную службу. Ведь чем дольше хозяин отсутствует, тем больше будет размер ущерба", - отметила Серова. "Практика показывает, что даже в новостройках заливают из-за неправильно присоединенного шланга стиральной машины, а в старых домах — из-за скачков давления в системе. В итоге, вернувшись из поездки, владелец внезапно обнаруживает вздувшийся ламинат, "потечную" стену и запах сырости. Или хуже — короткое замыкание в старой проводке, которое без присмотра приводит к пожару", - рассказала собеседница агентства. Она напомнила, что самые распространенные риски, - такие, как заливы, пожары и кражи - входят в базовые программы страховщиков.

москва

московская область

подмосковье

бизнес, общество , россия, москва, московская область, подмосковье, росгосстрах