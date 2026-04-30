Роспотребнадзор рассказал о гарантийном сроке при покупке сезонной обуви

2026-04-30T00:47+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор проинформировал о гарантийном сроке при покупке сезонной обуви, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. "Гарантийный срок на сезонную обувь начинается не с даты покупки, а с начала соответствующего сезона. Например, в Московском регионе установлены следующие даты: летний – с 1 мая; осенний – с 1 сентября; зимний – с 1 ноября; весенний – с 1 марта", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре пояснили, если обувь не подошла по размеру или фасону, ее можно вернуть или обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки. В случае спора продавец обязан за свой счет провести экспертизу товара в период гарантии. Отказ от выполнения законных требований потребителя может стать причиной для рассмотрения спора в суде и возложения на продавца штрафа за отказ в своевременном удовлетворении законных требований потребителя.

