"Единая Россия" проведет в Петербурге форум "Есть результат!"

"Единая Россия" 1 мая проведет в Санкт-Петербурге форум "Есть результат!" по теме здравоохранения и поддержки семей с детьми, сообщили в пресс-службе партии. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T00:26+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Единая Россия" 1 мая проведет в Санкт-Петербурге форум "Есть результат!" по теме здравоохранения и поддержки семей с детьми, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" проведет в Петербурге форум по теме здравоохранения и поддержки семей с детьми. Четвёртый из восьми партийных форумов, на которых партия и правительство отчитываются об исполнении народной программы, состоится 1 мая", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в форуме примут участие зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Татьяна Голикова, а также губернаторы регионов СЗФО, эксперты из сферы здравоохранения, ветераны спецоперации, представители профильных министерств. Как сообщил Якушев, в преддверии форума в Санкт-Петербурге партия собрала предложения по развитию семейной политики и сферы здравоохранения на региональных форумах. "Были и системные, и довольно адресные, но от того не менее важные, предложения. Обсудим инициативы на круглых столах, а после – вынесем на экспертный совет "Единой России". В Народной программе должно быть отражено именно то, что реально волнует людей", – приводят его слова в пресс-службе. Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что правительство вместе с "Единой Россией" реализует проекты, которые важны для достижения национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. "В первую очередь – это сохранение здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, системная поддержка наших семей и, конечно, сохранение и укрепление традиционных ценностей. Для этого в каждом регионе страны делаем медицину доступнее, модернизируя поликлиники и ФАПы, привлекая кадры через программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", закупая современное оборудование", - отметила она. Ранее "Единая Россия" провела три окружных отчётно-программных форума "Есть результат!": в Екатеринбурге, темой которого стало развитие промышленности, в Ростове-на-Дону - он был посвящен теме жилья и городской среды и в Нижнем Новгороде - его темой стала поддержка детей и молодежи.

