Россия безвозмездно передала Нигеру 20 тысяч тонн удобрений

Россия на безвозмездной основе передала Нигеру 20 тысяч тонн минеральных удобрений, рассказал РИА Новости посол РФ в этой африканской стране Виктор Воропаев.

2026-04-30T01:44+0300

КАИР, 30 апр - ПРАЙМ. Россия на безвозмездной основе передала Нигеру 20 тысяч тонн минеральных удобрений, рассказал РИА Новости посол РФ в этой африканской стране Виктор Воропаев. "Церемония передачи партнерам из Нигера 20 тысяч тонн минеральных удобрений состоялась 28 апреля на площадке министерства сельского хозяйства страны. Это российская гуманитарная помощь. Удобрения принял министр сельского хозяйства Нигера Махаман Усман", - сообщил Воропаев. Дипломат, принявший участие в этой церемонии, упомянул, что в декабре 2025 года Россия передала Нигеру 20 тысяч тонн пшеницы, а в марте того же года через Всемирную продовольственную программу ООН отправила более 350 тонн подсолнечного масла. "Нигер обладает большим потенциалом для того, чтобы стать крупным региональным экспортером сельскохозяйственной продукции. Россия рада внести свой вклад в укрепление продовольственного суверенитета Нигера", - отметил Воропаев. Посол подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению связей с Нигером в областях энергетики и сельского хозяйства, на гуманитарном треке и в сфере безопасности. "Россия продолжит поддерживать друзей из Нигера в их стремлении построить суверенное и процветающее государство", - добавил Воропаев, обратив внимание на то, что российская сторона активно помогает странам африканского континента в борьбе с терроризмом.

сельское хозяйство, нигер, рф, оон