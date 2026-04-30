В России в 2025 году остановились 1,3 миллиона туристов из Китая
В России в 2025 году остановились 1,3 миллиона туристов из Китая
В России в 2025 году остановились 1,3 миллиона туристов из Китая - 30.04.2026, ПРАЙМ
В России в 2025 году остановились 1,3 миллиона туристов из Китая
Число туристов из Китая, остановившихся в гостиницах России в 2025 году составило 1,3 миллиона человек, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T06:38+0300
2026-04-30T06:38+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Число туристов из Китая, остановившихся в гостиницах России в 2025 году составило 1,3 миллиона человек, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, если в 2024 году в российских гостиницах остановились 1,119 миллиона туристов из Китая, то в 2025 году - их уже насчитывалось 1,309 миллиона человек. Таким образом, поток туристов из Китая вырос почти на 17% в годовом выражении. Китай занял первое место по числу иностранцев в России, размещенных в коллективных средствах размещения. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. При этом до сентября прошлого года работал групповой безвизовый режим для туристов из Китая при посещении России.
китай
кнр
рф
бизнес, туризм, россия, китай, кнр, рф, владимир путин
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ, Владимир Путин
06:38 30.04.2026
 
В России в 2025 году остановились 1,3 миллиона туристов из Китая

Число туристов из Китая, остановившихся в гостиницах России в 2025 году, выросло на 17%

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Число туристов из Китая, остановившихся в гостиницах России в 2025 году составило 1,3 миллиона человек, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, если в 2024 году в российских гостиницах остановились 1,119 миллиона туристов из Китая, то в 2025 году - их уже насчитывалось 1,309 миллиона человек. Таким образом, поток туристов из Китая вырос почти на 17% в годовом выражении.
Китай занял первое место по числу иностранцев в России, размещенных в коллективных средствах размещения.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
При этом до сентября прошлого года работал групповой безвизовый режим для туристов из Китая при посещении России.
 
БизнесТуризмРОССИЯКИТАЙКНРРФВладимир Путин
 
 
