В России в 2025 году остановились 1,3 миллиона туристов из Китая
2026-04-30T06:38+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Число туристов из Китая, остановившихся в гостиницах России в 2025 году составило 1,3 миллиона человек, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, если в 2024 году в российских гостиницах остановились 1,119 миллиона туристов из Китая, то в 2025 году - их уже насчитывалось 1,309 миллиона человек. Таким образом, поток туристов из Китая вырос почти на 17% в годовом выражении.
Китай занял первое место по числу иностранцев в России, размещенных в коллективных средствах размещения.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
При этом до сентября прошлого года работал групповой безвизовый режим для туристов из Китая при посещении России.
Число туристов из Китая, остановившихся в гостиницах России в 2025 году, выросло на 17%
