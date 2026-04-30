Россияне стали осознаннее подходить к выбору продуктов, показал опрос - 30.04.2026, ПРАЙМ
Россияне стали осознаннее подходить к выбору продуктов, показал опрос
02:18 30.04.2026 (обновлено: 03:08 30.04.2026)
 
Россияне стали осознаннее подходить к выбору продуктов, показал опрос

РИА Новости: треть россиян стала сокращать потребление сахара, соли и жиров

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россияне стали осознаннее подходить к выбору продуктов и питанию - предпочтение все чаще отдается полезному рациону: так, 40% начали обращать внимание на состав, а 35% - сокращать потребление сахара, соли и жиров, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
"За последние два года 78% россиян изменили привычки, связанные с покупкой и потреблением продуктов питания... Чаще всего перемены связаны с более внимательным отношением к качеству рациона", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
"Так, 40% респондентов стали чаще обращать внимание на состав продуктов, 36% - выбирать более полезные для здоровья варианты, а 35% - сокращать потребление сахара, соли и жиров", - добавляется в материалах.
Аналитики отметили, что это самый высокий показатель за последние шесть лет. Особенно заметны эти изменения среди женщин и молодежи в возрасте 25-34 лет.
При этом, стремление к более осознанному питанию не исключает желания время от времени побаловать себя. Так, 70% респондентов признаются, что позволяют себе продукты, которые не считают полезными, а для 81% привычной остается покупка еды, воспринимаемой как маленькая роскошь и источник удовольствия.
В качестве такой маленькой радости россияне чаще всего выбирают мороженое, фрукты и ягоды, кондитерские изделия, а также торты и пирожные.
Кроме того, все меньше людей считают, что продукты из их повседневного рациона вредят здоровью: сегодня так думают 53% респондентов против 62% в 2024 году и 69% в 2020 году.
"Производителям важно предлагать решения, которые одновременно отвечают запросу на пользу и не жертвуют вкусом, делая "разумное удовольствие" новой нормой повседневного выбора", - прокомментировал тренды рынка директор по развитию бизнеса FMCG & Retail в ORO Дмитрий Моисеев.
 
