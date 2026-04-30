Справедливый рубль сейчас во власти двух факторов - 30.04.2026, ПРАЙМ
Справедливый рубль сейчас во власти двух факторов - 30.04.2026, ПРАЙМ
В апреле мы увидели классический "отскок рубля": курс укрепился примерно на 10 процентов — до 10,9 за юань и ниже 75 за доллар. Это произошло на фоне нулевых... | 30.04.2026, ПРАЙМ
Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, центральные банки, ФНБ, Минфин, Мнения аналитиков
Справедливый рубль сейчас во власти двух факторов

Стратег Макаров: рубль балансирует между бюджетным правилом и сильным экспортом

Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В апреле мы увидели классический "отскок рубля": курс укрепился примерно на 10 процентов — до 10,9 за юань и ниже 75 за доллар. Это произошло на фоне нулевых однодневных ставок по юаню и притока сырьевой выручки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Активные продажи валюты экспортёрами позволили полностью отыграть мартовское ослабление, но пространство для дальнейшего укрепления ограничено бюджетным правилом.
🔄 Минфин возвращается: давление на рубль
С мая Минфин возвращается к покупкам валюты. Мы ожидаем около 400 миллиардов рублей по бюджетному правилу при средней цене российской нефти 95 долларов за баррель. С учётом отложенных операций за март–апрель и зеркалирования будущих трат Фонда национального благосостояния, итоговый чистый спрос Центрального банка на валюту в мае мы оцениваем примерно в 250 миллиардов рублей в месяц против 300 миллиардов рублей продаж в начале года. Это может способствовать ослаблению рубля.
📈 Сильный экспорт, но с оговорками
В мае рубль поддержит сильный экспорт. По нашим оценкам, его объём заметно подрастает по сравнению с прошлым годом, но эффект существенно сглаживается за счёт действий государства. Около половины дополнительной валютной выручки, которую дал рост сырьевых цен, выводится с рынка через бюджетное правило и связанные операции ЦБ и ФНБ — поэтому рубль не укрепляется так сильно, как мог бы.
⚠️ Дополнительные риски мая
Дополнительную волатильность в мае, по нашему мнению, могут создать погашения валютных облигаций почти на 3,8 миллиарда долларов. На конец года наш прогноз — 85 рублей за доллар и 12,5 за юань.
Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

