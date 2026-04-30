Российский рынок акций вырастет за май, считают аналитики

2026-04-30T22:36+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за последний весенний месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий финансовых аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за май на 1,8%, до 2705 пунктов. По оценкам экспертов, цена на нефть марки Brent при этом почти не изменится и составит 109,5 доллара за баррель, курс евро на форексе повысится на 0,5 цента и составит 1,178 доллара, инфляция за май составит 0,27%, а цена золота вырастет на 100 долларов за тройскую унцию – до 4733 долларов. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 29 копеек и составит 11,27 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 2,86 рубля, до 77,74 рубля, евро - на 2,72 рубля, до 90,5 рубля, ожидают опрошенные агентством аналитики. Драйверы рынка "Ключевой темой для мировых рынков в мае останется Ближневосточный конфликт и спровоцированные им высокие цены на нефть. Основные Центробанки мира отмечают риски для мировой экономики в результате роста цен на энергоносители, поэтому не спешат продолжать нормализацию денежно-кредитной политики. В фокусе будет смена главы ФРС США. Вероятный приход Кевина Уорша может усилить неопределенность в отношении траектории базовой процентной ставки, снижение которой до конца года может и не состояться при сохранении высоких внутренних цен на бензин в США", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". И хотя пока рано говорить о том, насколько эскалация ухудшила перспективы мировой экономики, ее продолжение будет усиливать риски и повышать спрос инвесторов на защитные активы, в том числе золото, добавил он. "Динамика мирового рынка в мае продолжит определяться в первую очередь геополитическими вводными, учитывая также, что в этом месяце заседания ФРС не будет. Если президент США все же предпримет конкретные шаги в сторону деэскалации, Brent вернется в сторону 90 долларов за баррель, а рисковые активы заметно вырастут, S&P 500 продолжит обновлять исторические максимумы", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Для фондового рынка в мае наиболее важными корпоративными событиями станут отчеты компаний по МСФО за первый квартал 2026 года (по крайней мере тех компаний, кто публикует отчеты по МСФО ежеквартально, а не раз в полгода)", - делится Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Стабилизирующими факторами могут стать дивидендные истории: многие акции в мае продолжат торговаться с итоговыми выплатами за 2025 год, а также за первый квартал 2026 года, ожидает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Отдельное внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен (ИПЦ), которые напрямую повлияют на решение Банка России по ключевой ставке. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за геополитической обстановкой и ситуацией на рынке нефти", - обращает внимание Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Рубль ослабеет в мае В мае рубль может подешеветь, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Минфин еще в конце апреля объявил о возвращении к осуществлению операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Так как цены на нефть в мае мы по-прежнему ожидаем высокими, очень высока вероятность, что ведомство возобновит отложенные ранее на длительное время покупки валюты в ФНБ, что ослабит значительно подорожавший в апреле рубль", - поясняет она. С 8 мая впервые с начала 2022 года должны возобновиться чистые покупки валюты Банком России, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "При этом объем покупок рискует быть высоким. В моменте этот "переход" может оказать выраженное давление на рубль и привести к всплеску валютных ставок, но в дальнейшем эту ситуацию должны выправить притоки повышенной валютной выручки со стороны экспортеров. Учитывая также возможные дисбалансы спроса и предложения вокруг майских праздников, в мае курсовая волатильность может быть высокой. Тем не менее по итогам месяца курс вряд ли значимо превысит отметки 75-76 рублей за доллар и 11-11,2 рубля за юань", - добавляет он. Параметры операций Минфина станут известны 6 мая, по оценкам, они составят примерно 10-12% от валютных биржевых оборотов, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне роста цен на нефть, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. Динамика индексов "В мае российский рынок может показывать вялую, смешанную динамику на фоне майских праздников и в отсутствие заседания ЦБ РФ (оно будет лишь 19 июня). Без принципиально значимых геополитических новостей индекс Мосбиржи рискует так и остаться в диапазоне 2650-2750 пунктов и не показать направленного тренда", - считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Индекс Мосбиржи при прочих равных в мае может стремиться к минимумам с конца 2025 года, в район 2500-2600 пунктов, полагает Кожухова из ИК "Велес капитал". Май побалует инвесторов низкой инфляцией, что позволит котировкам ОФЗ возобновить постепенный рост, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Вишневский из "Цифра брокер" ожидает, что индекс Мосбиржи в мае будет торговаться в диапазоне 2750-2850 пунктов. "Ожидаем ослабления коррекционных настроений и улучшения динамики рынка акций. Целевым ориентиром по повышению индекса Мосбиржи видим район 2750-2850 пунктов. Хотя уровень экономической неопределенности, скорее всего, и будет оставаться высоким, поддержку рынку окажут ожидаемое нами некоторое ослабление рубля и приближение активной фазы дивидендного сезона", - заключает Локтюхов из ПСБ.

