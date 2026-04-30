Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии задержали директора рудника по делу о сходе лавины
В Бурятии задержали директора рудника по делу о сходе лавины
2026-04-30T08:21+0300
В Бурятии директора рудника "Ирокинда" задержали после гибели рабочих под лавиной

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Директор рудника задержан в Бурятии в рамках уголовного дела о сходе лавины на работников горнодобывающего предприятия, сообщает Следственный комитет России.
"Следственными органами СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования и гибели работников горнодобывающего предприятия по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 216 УК РФ и части 3 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавин", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 24 апреля возле рудника "Ирокинда" на территории Муйского района произошёл сход снежных масс. Два работника горнодобывающего предприятия, которые работали на данном участке местности, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля на промышленную площадку для ее расчистки и устранения последствий схода снежных масс директором рудника были направлены девять работников предприятия. При производстве работ на людей сошла вторая лавина. Трое работников не пострадали, тела ещё шестерых обнаружены и извлечены из-под снега в ходе поисково-спасательных работ.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения. По уголовному делу продолжаются следственные действия.
 
