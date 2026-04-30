На Колыме произошло обрушение на руднике, под завалами находятся люди
Сход горной массы произошел на угольном разрезе в Магаданской области, предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщает МЧС Магаданской
2026-04-30T09:02+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Сход горной массы произошел на угольном разрезе в Магаданской области, предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщает МЧС Магаданской области. "Силы МЧС России направлены к месту обрушения рудника в Магаданской области. Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что дальнейшая информация уточняется.
