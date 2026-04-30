https://1prime.ru/20260430/rudnik-869570240.html

На Колыме произошло обрушение на руднике, под завалами находятся люди

На Колыме произошло обрушение на руднике, под завалами находятся люди - 30.04.2026, ПРАЙМ

На Колыме произошло обрушение на руднике, под завалами находятся люди

Сход горной массы произошел на угольном разрезе в Магаданской области, предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщает МЧС Магаданской

2026-04-30T09:02+0300

2026-04-30T09:02+0300

2026-04-30T09:02+0300

происшествия

промышленность

россия

магаданская область

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/83585/87/835858705_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_d252e5f76175b0f76d28b17f4c107fe5.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Сход горной массы произошел на угольном разрезе в Магаданской области, предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщает МЧС Магаданской области. "Силы МЧС России направлены к месту обрушения рудника в Магаданской области. Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что дальнейшая информация уточняется.

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, магаданская область, мчс