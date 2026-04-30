Вертолет готовится вылететь к месту обрушения рудника на Колыме

2026-04-30T08:50+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Вертолет Ми-8 готовится вылететь к месту обрушения угольного рудника в Магаданской области, где, предварительно, под завалами могут быть до восьми человек, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону. "К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и 6 единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

