https://1prime.ru/20260430/rudnik-869572260.html

Стала известна причина обрушения на руднике на Колыме

Стала известна причина обрушения на руднике на Колыме - 30.04.2026, ПРАЙМ

Стала известна причина обрушения на руднике на Колыме

Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области стал сход селя, сообщил РИА Новости генеральный директор Кадыкчанского угольного... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T09:49+0300

2026-04-30T09:49+0300

2026-04-30T09:49+0300

происшествия

бизнес

промышленность

магаданская область

мчс

колыма

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859872278_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8590de67e4393bd69c882fb625081c17.jpg

МАГАДАН, 29 апр - ПРАЙМ. Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области стал сход селя, сообщил РИА Новости генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович. Спасатели, медики и следователи вылетели на вертолетах к месту обрушения горных масс на руднике в Магаданской области. Предположительно, под завалами там находятся 8 человек, сообщало МЧС. "Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России. На месте развернут оперативный штаб. Изучаем видео, анализируем ситуацию. Подходит тяжелая техника, спасатели из Сусумана", - рассказал Нестерович.

магаданская область

колыма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, магаданская область, мчс, колыма