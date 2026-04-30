Стала известна причина обрушения на руднике на Колыме - 30.04.2026, ПРАЙМ
Стала известна причина обрушения на руднике на Колыме
Происшествия, Бизнес, Промышленность, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЧС, КОЛЫМА
Стала известна причина обрушения на руднике на Колыме

Нестерович: сход селя стал причиной обрушения горной массы на угольном разрезе на Колыме

МАГАДАН, 29 апр - ПРАЙМ. Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области стал сход селя, сообщил РИА Новости генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.
Спасатели, медики и следователи вылетели на вертолетах к месту обрушения горных масс на руднике в Магаданской области. Предположительно, под завалами там находятся 8 человек, сообщало МЧС.
"Произошел сход селя. В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России. На месте развернут оперативный штаб. Изучаем видео, анализируем ситуацию. Подходит тяжелая техника, спасатели из Сусумана", - рассказал Нестерович.
 
