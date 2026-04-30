Российский рынок акций растет на последних торгах апреля - 30.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на последних торгах апреля
2026-04-30T10:48+0300
2026-04-30T10:56+0300
10:48 30.04.2026 (обновлено: 10:56 30.04.2026)
 
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост на утренних, а затем и основных торгах четверга, на последних торгах месяца перед длинными выходными возможен отскок после вчерашнего обвала, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 10.28 мск увеличивается на 0,87% относительно предыдущего закрытия - до 2662,68 пункта. При этом сразу на открытии утренних торгов этот рост составлял 0,97%.
"Вчера индекс Мосбиржи отметился еще на одном минимуме, где не был с начала года (2629 пунктов), но воспрял перед закрытием, потеряв в итоге за день 1,3%. Падение случилось без явных причин и при относительно невысоких объемах торгов", - комментируют эксперты инвестиционного банка "Синара".
"Продолжительный навес, мешавший росту рынка, атаки на инфраструктуру и опасения новых налогов повлияли на настрой инвесторов, судя по всему, сильнее, чем рост стоимости нефти Brent до новых локальных максимумов. Отскоку в конце торгов способствовали сообщения о состоявшемся разговоре президентов РФ и США и возможном перемирии на 9 мая, а также снова низкая недельная инфляция", - добавляют они.
В лидерах роста котировок - акции "М.Видео" (+4,16%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,73%), обыкновенные акции "Селигдара" (+0,66%), ЛСР (+0,55%) и префы "Татнефти" (+0,47%).
Нефтяным компаниям может помогать дорожающая нефть - утром цена марки Brent с поставкой в июне превысила 126 долларов за баррель - впервые с марта 2022 года. А июльский фьючерс Brent дорожает сейчас на 1,7%, до 112,3 доллара за баррель.
Во внешнем фоне существенных изменений за ночь не произошло, напряженность сохраняется, президент СШВА Дональд Трамп может готовить новые удары по Ирану, а вчера он призывал готовиться к долгосрочной блокаде Ормузского пролива, поэтому мировые цены на нефть сегодня продолжают расти, комментирует Владимир Чренов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения цены - акции ОВК (−1,99%), "Магнита" (−1,72%), ДВМП (−1,53%), "Самолета" (−1,18%) и ВТБ (−1,17%). Кроме того, акции "Мечела" (-0,67%) могли оказаться под давлением после вчерашней публикации статистики Росстата. По данным ведомства, сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе–феврале составил 51,6 миллиарда рублей (годом ранее - 19,9 миллиарда), комментирует Чернов.
"После вчерашнего обвала ждем частичного закрытия коротких позиций перед длинными выходными (сегодня последний рабочий день, 1-3 мая Московская биржа работает в режиме выходного дня), что может спровоцировать локальный отскок", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.
Рынок по-прежнему торгуется в отрыве от фундаментальных факторов, поэтому сегодня, в преддверии длинных выходных, нельзя исключать сохранения слабой динамики, считают в свою очередь в "Синаре".
 
