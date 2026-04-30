РЖД рассказали о статусе утверждения механизма "вези или плати" в России

2026-04-30T12:40+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Механизм "вези или плати" (take-or-pay), который планируется ввести на железных дорогах России, в настоящее время рассматривают федеральные органы исполнительной власти, РЖД ожидают положительного решения для его дальнейшего утверждения Госдумой, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. "Сейчас "вези или плати" находится на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти. Мы надеемся, что будет вынесено положительное решение, и в дальнейшем Госдума примет этот законопроект", - сказала Магнушевская. Минтранс РФ в марте 2026 года опубликовал новый проект о введении для грузоперевозок принципа "вези или плати" договоров на железных дорогах России. В министерстве говорили РИА Новости, что подписание документов в рамках нового правила будет на добровольной основе и не коснется старых заключенных договоров. Законопроект формирует нормативно-правовую базу для принципа "вези или плати" на железнодорожном транспорте. Данный механизм устанавливает взаимную ответственность между грузоотправителем и перевозчиком. Так, при заключении долгосрочного договора перевозки грузоотправитель обязуется предъявить фиксированный объем груза и оплатить его независимо от того, был ли этот объем фактически предоставлен.

