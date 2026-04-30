Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД рассказали о статусе утверждения механизма "вези или плати" в России - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/rzhd-869580028.html
РЖД рассказали о статусе утверждения механизма "вези или плати" в России
2026-04-30T12:40+0300
2026-04-30T14:27+0300
бизнес
россия
рф
госдума
ржд
железнодорожное движение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_9b748f3affa7494b061fc13b5c990964.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_8dd77794ddb8f9c4bccfb86e7611967e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:40 30.04.2026 (обновлено: 14:27 30.04.2026)
 
РЖД рассказали о статусе утверждения механизма "вези или плати" в России

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Логотип компании ОАО "РЖД" . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Механизм "вези или плати" (take-or-pay), который планируется ввести на железных дорогах России, в настоящее время рассматривают федеральные органы исполнительной власти, РЖД ожидают положительного решения для его дальнейшего утверждения Госдумой, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
"Сейчас "вези или плати" находится на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти. Мы надеемся, что будет вынесено положительное решение, и в дальнейшем Госдума примет этот законопроект", - сказала Магнушевская.
Минтранс РФ в марте 2026 года опубликовал новый проект о введении для грузоперевозок принципа "вези или плати" договоров на железных дорогах России. В министерстве говорили РИА Новости, что подписание документов в рамках нового правила будет на добровольной основе и не коснется старых заключенных договоров.
Законопроект формирует нормативно-правовую базу для принципа "вези или плати" на железнодорожном транспорте. Данный механизм устанавливает взаимную ответственность между грузоотправителем и перевозчиком. Так, при заключении долгосрочного договора перевозки грузоотправитель обязуется предъявить фиксированный объем груза и оплатить его независимо от того, был ли этот объем фактически предоставлен.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала