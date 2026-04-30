СберСтрахование жизни застраховала участников марафона СберПрайм в Казани
2026-04-30T10:31+0300
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — обеспечила страховой защитой участников СберПрайм Казанского марафона, который пройдет с 1 по 3 мая 2026 года. Об этом сообщила страховая организация.Страховая защита на время забега была доступна всем, кто приобрел стартовый пакет и активировал опцию "застраховаться". Таким образом, страховой полис бесплатно предоставлялся участнику марафона. Размер индивидуальной страховой защиты составляет 50 тысяч рублей и распространяется на случаи травм, полученных во время забега.Как отмечается в сообщении, такая забота позволяет спортсменам полностью сконцентрироваться на главном — самом забеге — и получить от него максимальное удовольствие, не отвлекаясь на возможные риски. А выбор опции "застраховаться" отражает осознанность выбора, говорится в сообщении страховщика.Заявить о страховом случае можно в приложении "СберБанк Онлайн", а также на сайте СберСтрахования жизни в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.
https://1prime.ru/20260414/strakhovanie-869154191.html
СберСтрахование жизни рассказало о выплатах заемщикам за первый квартал
