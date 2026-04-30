https://1prime.ru/20260430/sposob-869564832.html
Назван способ атаки мошенников на россиян с помощью смс-бомбинга
2026-04-30T04:46+0300
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869564832.jpg?1777513574
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений, рассказали РИА Новости в исследовательской лаборатории Servicepipe.
"Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал смс-сообщений с кодами подтверждения", - рассказали в компании.
"Когда жертва начинает паниковать, ей звонит мошенник под видом "службы безопасности" и убеждает продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет, чтобы якобы остановить взлом", - добавили там.
Для организации давления на россиян мошенникам обязательно нужны сайты, позволяющие отправлять смс-сообщения на телефонные номера жертв. По данным компании, за первые четыре месяца 2026 года был зафиксирован всплеск атак на сайты финансовых организаций, онлайн-торговли и других игроков, имеющих страницы авторизации для клиентов-физических лиц.
"На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа обращений к ним", - отметили в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
