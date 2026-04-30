Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван способ атаки мошенников на россиян с помощью смс-бомбинга - 30.04.2026, ПРАЙМ
Назван способ атаки мошенников на россиян с помощью смс-бомбинга
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений, рассказали РИА Новости в исследовательской лаборатории Servicepipe. "Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал смс-сообщений с кодами подтверждения", - рассказали в компании. "Когда жертва начинает паниковать, ей звонит мошенник под видом "службы безопасности" и убеждает продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет, чтобы якобы остановить взлом", - добавили там. Для организации давления на россиян мошенникам обязательно нужны сайты, позволяющие отправлять смс-сообщения на телефонные номера жертв. По данным компании, за первые четыре месяца 2026 года был зафиксирован всплеск атак на сайты финансовых организаций, онлайн-торговли и других игроков, имеющих страницы авторизации для клиентов-физических лиц. "На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа обращений к ним", - отметили в компании.
Назван способ атаки мошенников на россиян с помощью смс-бомбинга

Servicepipe: мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга

