В России в некоторых сферах вырос спрос на сотрудников

Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования,... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T02:12+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший прирост доли вакансий продемонстрировала сфера красоты и здоровья: доля выросла почти вдвое - на 95,5% (с 2% до 3,9%)", - говорится по итогам исследования. Исходя из результатов исследования, количество предложений также выросло в секторах услуг, культуры, образования, госслужбы, строительства и недвижимости. Согласно итогам анализа, лидером по числу вакансий в Российской Федерации остается сфера торговли, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доля снизилась на 13,8%, что считается одним из наиболее заметных спадов.​

