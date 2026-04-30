https://1prime.ru/20260430/spros-869562974.html
В России в некоторых сферах вырос спрос на сотрудников - 30.04.2026, ПРАЙМ
Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования,... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T02:12+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869562974.jpg?1777507742
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший прирост доли вакансий продемонстрировала сфера красоты и здоровья: доля выросла почти вдвое - на 95,5% (с 2% до 3,9%)", - говорится по итогам исследования. Исходя из результатов исследования, количество предложений также выросло в секторах услуг, культуры, образования, госслужбы, строительства и недвижимости. Согласно итогам анализа, лидером по числу вакансий в Российской Федерации остается сфера торговли, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доля снизилась на 13,8%, что считается одним из наиболее заметных спадов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
