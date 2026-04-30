В России в некоторых сферах вырос спрос на сотрудников - 30.04.2026, ПРАЙМ
В России в некоторых сферах вырос спрос на сотрудников
В России в некоторых сферах вырос спрос на сотрудников - 30.04.2026, ПРАЙМ
В России в некоторых сферах вырос спрос на сотрудников
Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования,... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T02:12+0300
2026-04-30T03:09+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший прирост доли вакансий продемонстрировала сфера красоты и здоровья: доля выросла почти вдвое - на 95,5% (с 2% до 3,9%)", - говорится по итогам исследования. Исходя из результатов исследования, количество предложений также выросло в секторах услуг, культуры, образования, госслужбы, строительства и недвижимости. Согласно итогам анализа, лидером по числу вакансий в Российской Федерации остается сфера торговли, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доля снизилась на 13,8%, что считается одним из наиболее заметных спадов.​
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
02:12 30.04.2026 (обновлено: 03:09 30.04.2026)
 
В России в некоторых сферах вырос спрос на сотрудников

РИА Новости: спрос на сотрудников в России вырос почти вдвое в сферах красоты и здоровья

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос на сотрудников в России увеличился почти вдвое в сферах красоты и здоровья, также отмечен рост доли вакансий в секторах услуг, культуры и образования, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Наибольший прирост доли вакансий продемонстрировала сфера красоты и здоровья: доля выросла почти вдвое - на 95,5% (с 2% до 3,9%)", - говорится по итогам исследования.
Исходя из результатов исследования, количество предложений также выросло в секторах услуг, культуры, образования, госслужбы, строительства и недвижимости.
Согласно итогам анализа, лидером по числу вакансий в Российской Федерации остается сфера торговли, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доля снизилась на 13,8%, что считается одним из наиболее заметных спадов.​
 
