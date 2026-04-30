США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа - 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T02:12+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке признаны незаконными, передает агентство Рейтер со ссылкой на постановление, направленное в суд по международной торговле. Трамп 24 апреля признал, что Белому дому из-за решения верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов. "Ожидается, что администрация (президента США - ред.) произведет первый возврат денег за оплату пошлин в районе 11 мая", - говорится в сообщении агентства. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Американский лидер назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

