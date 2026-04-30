США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа
США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа - 30.04.2026, ПРАЙМ
США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа
Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T02:12+0300
2026-04-30T02:12+0300
2026-04-30T03:08+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке признаны незаконными, передает агентство Рейтер со ссылкой на постановление, направленное в суд по международной торговле. Трамп 24 апреля признал, что Белому дому из-за решения верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов. "Ожидается, что администрация (президента США - ред.) произведет первый возврат денег за оплату пошлин в районе 11 мая", - говорится в сообщении агентства. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Американский лидер назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа
Власти США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа 11 мая
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке признаны незаконными, передает агентство Рейтер со ссылкой на постановление, направленное в суд по международной торговле.
Трамп 24 апреля признал, что Белому дому из-за решения верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов.
"Ожидается, что администрация (президента США - ред.) произведет первый возврат денег за оплату пошлин в районе 11 мая", - говорится в сообщении агентства.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Американский лидер назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.