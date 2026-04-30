США предложили другим странам создать альянс по Ормузскому проливу - 30.04.2026, ПРАЙМ
США предложили другим странам создать альянс по Ормузскому проливу
2026-04-30T03:57+0300
2026-04-30T04:46+0300
03:57 30.04.2026 (обновлено: 04:46 30.04.2026)
 
США предложили другим странам создать альянс по Ормузскому проливу

США предложили создать Морскую коалицию свободы судоходства

ВАШИНГТОН, 30 апр – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам создать новый альянс, чтобы возобновить движение судов в Ормузском проливе, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского госдепа.
"Эта инициатива, получившая название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему (альянсу - ред.)", – передает WSJ.
Согласно телеграмме, возглавляемая США коалиция будет обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.
MFC станет совместным проектом госдепартамента и Центрального командования военных сил США, следует из материала издания. Хотя альянс позиционируют как мирную инициативу, дипломатам поручено спрашивать у иностранных коллег, хотели бы те стать "дипломатическим и/или военным партнерами".
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
