"Ошеломляюще". Заявление сенатора об Украине вызвало изумление в США

Накануне политик возмутился, что три месяца назад Конгресс одобрил увеличение помощи Украине, но кто-то в Пентагоне удерживает выделенные средства. | 30.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис удивился словам сенатора Митча Макконнелла об Украине.Накануне политик возмутился, что три месяца назад Конгресс одобрил увеличение помощи Украине, но кто-то в Пентагоне удерживает выделенные средства."Ошеломляюще видеть, как <...> высокопоставленные американские лидеры, такие как сенатор Макконнелл, все еще слепо поддерживают войну, в которой Украина не может победить", — говорится в публикации в соцсети X. Дэвис подчекрнул, что все, о чем сенатор заботится, — это отправить больше американских денег, больше оружия и больше боеприпасов на Украину, не имея ни малейшего представления о том, повлияет ли это на ведение конфликта.Он раскритиковал Макконнелла за то, что тот за все время конфликта не предпринял каких-либо дипломатический усилий для прекращения боевых действий.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.

