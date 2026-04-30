"Ошеломляюще". Заявление сенатора об Украине вызвало изумление в США - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/ssha-869574107.html
"Ошеломляюще". Заявление сенатора об Украине вызвало изумление в США
"Ошеломляюще". Заявление сенатора об Украине вызвало изумление в США - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Ошеломляюще". Заявление сенатора об Украине вызвало изумление в США
Накануне политик возмутился, что три месяца назад Конгресс одобрил увеличение помощи Украине, но кто-то в Пентагоне удерживает выделенные средства.
2026-04-30T10:26+0300
2026-04-30T10:26+0300
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860316717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4231c729157b1f228a25467b284d49a0.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис удивился словам сенатора Митча Макконнелла об Украине.Накануне политик возмутился, что три месяца назад Конгресс одобрил увеличение помощи Украине, но кто-то в Пентагоне удерживает выделенные средства."Ошеломляюще видеть, как &lt;...&gt; высокопоставленные американские лидеры, такие как сенатор Макконнелл, все еще слепо поддерживают войну, в которой Украина не может победить", — говорится в публикации в соцсети X. Дэвис подчекрнул, что все, о чем сенатор заботится, — это отправить больше американских денег, больше оружия и больше боеприпасов на Украину, не имея ни малейшего представления о том, повлияет ли это на ведение конфликта.Он раскритиковал Макконнелла за то, что тот за все время конфликта не предпринял каких-либо дипломатический усилий для прекращения боевых действий.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860316717_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_b250a7c61427808b79b3735be1b0bd66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, в мире
УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, В мире
10:26 30.04.2026
 
"Ошеломляюще". Заявление сенатора об Украине вызвало изумление в США

Дэвиса поразили слова сенатора Макконнелла об Украине

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис удивился словам сенатора Митча Макконнелла об Украине.

Накануне политик возмутился, что три месяца назад Конгресс одобрил увеличение помощи Украине, но кто-то в Пентагоне удерживает выделенные средства.
"Ошеломляюще видеть, как <...> высокопоставленные американские лидеры, такие как сенатор Макконнелл, все еще слепо поддерживают войну, в которой Украина не может победить", — говорится в публикации в соцсети X.

Дэвис подчекрнул, что все, о чем сенатор заботится, — это отправить больше американских денег, больше оружия и больше боеприпасов на Украину, не имея ни малейшего представления о том, повлияет ли это на ведение конфликта.

Он раскритиковал Макконнелла за то, что тот за все время конфликта не предпринял каких-либо дипломатический усилий для прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.
УКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала