Страны ЕС отвергли планы ускоренного вступления Украины в блок, пишут СМИ

2026-04-30T06:44+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Страны Евросоюза отвергли планы ускоренного присоединения Украины к ЕС, но рассматривают возможность постепенно давать ей доступ к отдельным европейским институтам, утверждает издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов. "Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС в качестве полноправного члена", - пишет издание. По словам одного из дипломатов, государства - члены ЕС ясно дали понять, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в блок "будет крайне затруднительным". Утверждается при этом, что они ищут другие форматы сближения с Киевом. В частности, по информации издания, официальные лица ЕС рассматривают так называемую "ускоренную постепенную интеграцию" Украины, подразумевающую постепенное присоединение к отдельным сегментам рынков блока, схемам финансирования и политическим институтам. По словам источника, Литва предложила предоставить Киеву статус "присоединяющегося к ЕС государства". Ранее газета Monde писала, что лидеры европейских государств не готовы предоставлять Украине поблажки для облегчения и ускорения процесса ее вступления в Евросоюз на фоне отсутствия единогласной поддержки членства Киева в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

