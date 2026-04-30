https://1prime.ru/20260430/svo-869595085.html

На Западе пришли в ужас от российского оружия в зоне СВО

Российский дрон "Молния-2" стал значительной проблемой для противодронной системы на Украине, сообщает Forbes. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T23:38+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864748882_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_5c9103f31a62b754f7b283231f014565.jpg

МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Российский дрон "Молния-2" стал значительной проблемой для противодронной системы на Украине, сообщает Forbes. "Россия увеличила выпуск беспилотников "Молния-2" и расширяет их использование. Несмотря на низкую стоимость, они включают в себя множество простых и высокотехнологичных решений, позволяющих более эффективно противостоять обороне противника. Вместо работы на единой частоте дроны "Молния-2" настроены на несколько диапазонов. Это создает сложность масштабирования перед украинской оборонной системой. Чтобы сопротивляться этим беспилотникам, системы должны охватывать более широкую часть спектра", — говорится в публикации. Как подчеркивается в статье, "Молния-2" функционирует по-другому по сравнению с небольшими квадрокоптерами и беспилотниками-бомбардировщиками, для уничтожения которых в первую очередь предназначены наземные средства обороны. Дрон достигает скорости от 90 до 120 км/ч и функционирует на высотах от малых до нескольких сотен метров, что снижает действенность огня стрелкового оружия. "Беспилотник "Молния-2" демонстрирует принципиально новый подход. Вместо фокуса на технологии он использует недорогую конструкцию вместе с простой и гибкой тактикой, благодаря чему обходит украинскую оборону. Он <...> идеально подходит для войны на истощение, где значение имеют не только производительность, но также стоимость, масштабы и скорость адаптации", — резюмировалось в статье. Экипажи БПЛА "Молния-2" регулярно показывают высокие результаты в зоне СВО. За предыдущий месяц они нанесли огневые удары по 95 блиндажам и укрытиям ВСУ в Харьковской области. "Молния-2" — разработка компании "Атлант Аэро" из Таганрога. Это улучшенный вариант оригинальной "Молнии", которая сохранила компоновку и высокую надежность, но значительно превзошла по характеристикам свою предшественницу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, украина, харьковская область, forbes, всу