На Западе пришли в ужас от российского оружия в зоне СВО - 30.04.2026, ПРАЙМ
На Западе пришли в ужас от российского оружия в зоне СВО
Российский дрон "Молния-2" стал значительной проблемой для противодронной системы на Украине, сообщает Forbes. | 30.04.2026, ПРАЙМ
23:38 30.04.2026 (обновлено: 23:40 30.04.2026)
 
На Западе пришли в ужас от российского оружия в зоне СВО

Forbes: ВСУ не справляются с российским беспилотником "Молния-2"

МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Российский дрон "Молния-2" стал значительной проблемой для противодронной системы на Украине, сообщает Forbes.
"Россия увеличила выпуск беспилотников "Молния-2" и расширяет их использование. Несмотря на низкую стоимость, они включают в себя множество простых и высокотехнологичных решений, позволяющих более эффективно противостоять обороне противника. Вместо работы на единой частоте дроны "Молния-2" настроены на несколько диапазонов. Это создает сложность масштабирования перед украинской оборонной системой. Чтобы сопротивляться этим беспилотникам, системы должны охватывать более широкую часть спектра", — говорится в публикации.
Как подчеркивается в статье, "Молния-2" функционирует по-другому по сравнению с небольшими квадрокоптерами и беспилотниками-бомбардировщиками, для уничтожения которых в первую очередь предназначены наземные средства обороны. Дрон достигает скорости от 90 до 120 км/ч и функционирует на высотах от малых до нескольких сотен метров, что снижает действенность огня стрелкового оружия.
"Беспилотник "Молния-2" демонстрирует принципиально новый подход. Вместо фокуса на технологии он использует недорогую конструкцию вместе с простой и гибкой тактикой, благодаря чему обходит украинскую оборону. Он <...> идеально подходит для войны на истощение, где значение имеют не только производительность, но также стоимость, масштабы и скорость адаптации", — резюмировалось в статье.
Экипажи БПЛА "Молния-2" регулярно показывают высокие результаты в зоне СВО. За предыдущий месяц они нанесли огневые удары по 95 блиндажам и укрытиям ВСУ в Харьковской области.
"Молния-2" — разработка компании "Атлант Аэро" из Таганрога. Это улучшенный вариант оригинальной "Молнии", которая сохранила компоновку и высокую надежность, но значительно превзошла по характеристикам свою предшественницу.
 
