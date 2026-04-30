Бизнес-омбудсмен нужен деловым людям в России как никогда, заявил Титов

Бизнес-омбудсмен в условиях кардинального преобразования экономики в России нужен деловым людям страны как никогда, заявил РИА Новости специальный представитель

2026-04-30T22:13+0300

МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен в условиях кардинального преобразования экономики в России нужен деловым людям страны как никогда, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Титов в течение десяти лет, до июня 2022 года, занимал должность бизнес-омбудсмена. Глава РСПП Александр Шохин ранее в апреле сказал, что судьба уполномоченного по защите прав бизнеса в России, вероятно, определится до начала ПМЭФ. "Заявление главы РСПП о скором появлении в России вновь, спустя четыре года, уполномоченного по защите прав предпринимателей можно только приветствовать. Спасибо Шохину, он эту тему все время поднимает", - сказал Титов. По его словам, значение уполномоченного по защите прав предпринимателей трудно переоценить. "Сегодня же потребность в нем у российского бизнеса велика как никогда. Ведь именно отечественный бизнес спас экономику страны в самый тяжелый период, когда Запад начал свою санкционную войну против России", - заметил собеседник агентства. "Сейчас же перед нашими деловыми людьми стоит не менее трудная задача по развитию, модернизации всего народного хозяйства. И уполномоченный по защите прав предпринимателей как раз тот человек, который помогает оперативно решать, урегулировать вопросы, возникающие между бизнесом и властью", - добавил Титов. По закону "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей" бизнес-омбудсмен назначается президентом РФ с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд.

