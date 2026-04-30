https://1prime.ru/20260430/tramp-869594060.html

Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски

Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски - 30.04.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении Шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T23:01+0300

2026-04-30T23:01+0300

2026-04-30T23:01+0300

бизнес

мировая экономика

сша

великобритания

вашингтон

дональд трамп

карл iii

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении Шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Британский глава государства вместе с королевой находятся в США с первым официальным визитом с 2007 года. Ожидается, что они направятся в Великобританию позднее в четверг. "В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. (Это даст - ред.) способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также отметил, что люди "давно ждали" такого решения и подчеркнул, что между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере. В феврале в Ассоциации шотландского виски сообщали, что экспорт шотландского виски в США сократился на 15% с момента введения президентом Дональдом Трампом пошлин.

сша

великобритания

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, великобритания, вашингтон, дональд трамп, карл iii