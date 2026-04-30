Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски - 30.04.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении Шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T23:01+0300
бизнес
мировая экономика
сша
великобритания
вашингтон
дональд трамп
карл iii
https://1prime.ru/20260430/peregovory-869571166.html
Бизнес, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Карл III
Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски

Трамп заявил, что отменит пошлины на шотландский виски после визита в Вашингтон Карла III

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении Шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы.
Британский глава государства вместе с королевой находятся в США с первым официальным визитом с 2007 года. Ожидается, что они направятся в Великобританию позднее в четверг.
"В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. (Это даст - ред.) способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он также отметил, что люди "давно ждали" такого решения и подчеркнул, что между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере.
В феврале в Ассоциации шотландского виски сообщали, что экспорт шотландского виски в США сократился на 15% с момента введения президентом Дональдом Трампом пошлин.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
На Западе сделали громкое заявление после разговора Путина и Трампа
09:27
 
БизнесМировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯВАШИНГТОНДональд ТрампКарл III
 
 
