Трамп заявил, что в честь Карла III отменит пошлины на шотландский виски
2026-04-30T23:01+0300
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отменит импортные ограничения в отношении Шотландского виски после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Британский глава государства вместе с королевой находятся в США с первым официальным визитом с 2007 года. Ожидается, что они направятся в Великобританию позднее в четверг. "В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. (Это даст - ред.) способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также отметил, что люди "давно ждали" такого решения и подчеркнул, что между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере. В феврале в Ассоциации шотландского виски сообщали, что экспорт шотландского виски в США сократился на 15% с момента введения президентом Дональдом Трампом пошлин.
Трамп заявил, что отменит пошлины на шотландский виски после визита в Вашингтон Карла III