ЦБ объявил официальные курсы валют с пятницы

2026-04-30T17:31+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с пятницы, вырос на 0,58 копейки, до 10,9593 рубля, доллара снизился на 7,92 копейки, до 74,8014 рубля, курс евро вырос на 86,58 копейки, до 88,6429 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20260430/novak-869586656.html

рф

