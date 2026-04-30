https://1prime.ru/20260430/tuapse-869586284.html

Магазины и кафе возобновили работу рядом с НПЗ в Туапсе, где потушили пожар после атаки БПЛА и сняли оцепление, передает корреспондент РИА Новости. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T16:54+0300

россия

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/img/84087/69/840876937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0ccedd9bddb0436f05adac3dfeac57b.jpg

ТУАПСЕ (Краснодарский край), 30 апр – ПРАЙМ. Магазины и кафе возобновили работу рядом с НПЗ в Туапсе, где потушили пожар после атаки БПЛА и сняли оцепление, передает корреспондент РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая спровоцировала пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Утром в четверг пожар был ликвидирован. Оцепление вокруг завода снято, жители Туапсе ходят по улицам города, где раньше действовали ограничения. Магазины и кафе также возобновили работу, передает корреспондент РИА Новости. На некоторых участках ЛЭП ведутся работы. Как пояснили РИА Новости специалисты, они восстанавливают поврежденные электропровода и интернет-кабели.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край