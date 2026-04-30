Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Магазины и кафе возобновили работу рядом с НПЗ в Туапсе - 30.04.2026, ПРАЙМ
Магазины и кафе возобновили работу рядом с НПЗ в Туапсе
В Туапсе магазины и кафе возобновили работу рядом с НПЗ, где ликвидировали пожар

ТУАПСЕ (Краснодарский край), 30 апр – ПРАЙМ. Магазины и кафе возобновили работу рядом с НПЗ в Туапсе, где потушили пожар после атаки БПЛА и сняли оцепление, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая спровоцировала пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Утром в четверг пожар был ликвидирован.
Оцепление вокруг завода снято, жители Туапсе ходят по улицам города, где раньше действовали ограничения. Магазины и кафе также возобновили работу, передает корреспондент РИА Новости.
На некоторых участках ЛЭП ведутся работы. Как пояснили РИА Новости специалисты, они восстанавливают поврежденные электропровода и интернет-кабели.
