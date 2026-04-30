Названы самые дорогие туры на майские праздники - 30.04.2026, ПРАЙМ

Самым дорогим туром, приобретенным россиянами на майские праздники, стала поездка в Гонконг, Китай и Японию по цене 2,5 миллиона рублей, следует из опроса РИА... | 30.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Самым дорогим туром, приобретенным россиянами на майские праздники, стала поездка в Гонконг, Китай и Японию по цене 2,5 миллиона рублей, следует из опроса РИА Новости туроператоров. Так, менеджер по направлению Юго-Восточной Азии туроператора "Спектрум" (входит в Российский союз туриндустрии) Елена Седова поделилась, что самый дорогой сборный тур в компании - Гонконг, Япония, Китай - был приобретен за 34 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей). Туристы вдвоем отправятся на отдых на 10 дней, при этом в тур включены перелет, проживание в отелях, а также экскурсионная программа. Как рассказали в туроператоре Anex (входит в РСТ), самым дорогим туром на первые майские стало путешествие на Мальдивы семьи из четырех человек. Так, путешественники приобрели проживание в пятизвездочном отеле на 12 дней по системе питания "все включено", прямой перелет, трансфер, медицинскую страховку по цене 20,9 тысячи евро (1,8 миллиона рублей). При этом на вторые майские наиболее дорогим был тур в Турцию: пара забронировала двухнедельный отпуск в пятизвездочном отеле Белека на "все включено". В тур входит: проживание, перелет, экспресс-трансфер и медицинская страховка. Стоимость такого отдыха составила 19,7 тысячи евро (1,7 миллиона рублей), заключили в Anex. В свою очередь коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me, эксперт РСТ Валерий Бритаус добавил, что в компании был продан тур в десятидневное путешествие в Австралию на компанию из трех человек, где общий чек составил 1,6 миллиона рублей. "В стоимость включены внутренние перелеты, проживание и визовое оформление. Приобрели его 19 февраля, почти за два с половиной месяца до старта", - сказал он. Бритаус подчеркнул, что Австралия остается для российских туристов одним из самых дорогих направлений именно с точки зрения логистики. При этом директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев отмечает, что в компании самым дорогим туром на майские праздники в этом году стала поездка из Москвы в турецкий Белек. "Четверо взрослых и двое детей проведут в пятизвездочном отеле десять ночей с питанием "все включено". Путешествие обошлось в 1,491 миллиона рублей", - сказал он. Козырев добавил, что еще один тур в компании был приобретен из Москвы во Вьетнам по цене 1,3 миллиона рублей за 12 ночей на пятерых взрослых и двоих детей в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием. Далее следует тур из Москвы в Турцию. Так, семеро взрослых проведут в Фетхие семь ночей в отеле пять звезд и типом питания "ультра все включено" по цене 1,2 миллиона рублей. Замыкает список самых дорогих туров на майские праздники поездка в Таиланд. Пара с двумя детьми проведет на Пхукете 14 дней в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами по цене 971,8 тысячи рублей.

