Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат раскрыл, как будут снимать с учета “фиктивных жильцов” после 1 мая - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/uchet-869548590.html
2026-04-30T03:03+0300
общество
недвижимость
прописка
регистрация
учет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862961578_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_0091f11982e164f45cf54b7b22d8e2ea.jpg
https://1prime.ru/20260210/propiska-867364298.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862961578_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1b11fbbbe484ae685f5adc16ccb2eff9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоследствия аварии на тепломагистрали в Санкт-Петербурге
Последствия аварии на тепломагистрали в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. МВД РФ разработало порядок принятия решения о снятии гражданина России с регистрационного учета при выявлении факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Он вступает в силу с 1 мая. Как это отразится на гражданах, агентству "Прайм" рассказал адвокат коллегии адвокатов Москвы "Минушкина и партнеры" Арам Мурадов.
Приказ вводит чёткий формализованный порядок снятия с регистрации при выявлении фиктивной регистрации. Ключевое изменение: раньше решение могло приниматься на основе внутренней проверки, теперь — только при наличии официального процессуального акта.
Документ выделяет три категории, которые будут проверяться и попадать под принудительное снятие.
Первая — "бумажные" жильцы (зарегистрированные лица): предоставление ложных сведений или документов, отсутствие реального намерения проживать по адресу;
Вторая — собственники и наниматели: риск возникает, если доказано отсутствие намерения предоставлять жильё для фактического проживания либо разрешение "регистрации на бумаге" без вселения человека;
Третья — лица с уже вынесенными процессуальными решениями.
Ключи - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки
10 февраля, 22:39
Снятие производится только при наличии одного из актов: обвинительный приговор по ст. 322.2 или 322.3 УК РФ; постановление суда о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям; постановление об отказе в возбуждении дела (с фиксацией нарушения); вступившее в силу постановление об административном правонарушении.
"Если процессуальное решение обжаловано и впоследствии отменено, то процедура снятия с учёта приостанавливается до вынесения нового, вступившего в силу акта. Обжалование — не просто защита, а реальный инструмент отсрочки или полного прекращения процедуры", — подчеркнул адвокат.
Плюсы для добросовестных граждан: минимизирован произвол со стороны проверяющих, требуется официальное решение, которое можно контролировать. Риски для собственников и зарегистрированных лиц: если такое решение есть — снятие неизбежно, последствия наступают быстро и формально.
Мурадов рекомендует заранее оценить основания регистрации (особенно если фактическое проживание отсутствует), проверить наличие процессуальных решений в отношении себя или своего жилья. При наличии решений — немедленно обжаловать (это даёт процессуальную паузу). Собственникам — фиксировать намерения письменно, например, договором безвозмездного пользования с правом проживания.
 
ОбществоНедвижимостьпропискарегистрацияучет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала