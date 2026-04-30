Адвокат раскрыл, как будут снимать с учета “фиктивных жильцов” после 1 мая

Адвокат раскрыл, как будут снимать с учета “фиктивных жильцов” после 1 мая - 30.04.2026, ПРАЙМ

Адвокат раскрыл, как будут снимать с учета “фиктивных жильцов” после 1 мая

МВД РФ разработало порядок принятия решения о снятии гражданина России с регистрационного учета при выявлении факта фиктивной регистрации по месту пребывания...

2026-04-30T03:03+0300

2026-04-30T03:03+0300

2026-04-30T03:03+0300

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. МВД РФ разработало порядок принятия решения о снятии гражданина России с регистрационного учета при выявлении факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Он вступает в силу с 1 мая. Как это отразится на гражданах, агентству "Прайм" рассказал адвокат коллегии адвокатов Москвы "Минушкина и партнеры" Арам Мурадов.Приказ вводит чёткий формализованный порядок снятия с регистрации при выявлении фиктивной регистрации. Ключевое изменение: раньше решение могло приниматься на основе внутренней проверки, теперь — только при наличии официального процессуального акта.Документ выделяет три категории, которые будут проверяться и попадать под принудительное снятие.Первая — "бумажные" жильцы (зарегистрированные лица): предоставление ложных сведений или документов, отсутствие реального намерения проживать по адресу;Вторая — собственники и наниматели: риск возникает, если доказано отсутствие намерения предоставлять жильё для фактического проживания либо разрешение "регистрации на бумаге" без вселения человека;Третья — лица с уже вынесенными процессуальными решениями.Снятие производится только при наличии одного из актов: обвинительный приговор по ст. 322.2 или 322.3 УК РФ; постановление суда о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям; постановление об отказе в возбуждении дела (с фиксацией нарушения); вступившее в силу постановление об административном правонарушении."Если процессуальное решение обжаловано и впоследствии отменено, то процедура снятия с учёта приостанавливается до вынесения нового, вступившего в силу акта. Обжалование — не просто защита, а реальный инструмент отсрочки или полного прекращения процедуры", — подчеркнул адвокат.Плюсы для добросовестных граждан: минимизирован произвол со стороны проверяющих, требуется официальное решение, которое можно контролировать. Риски для собственников и зарегистрированных лиц: если такое решение есть — снятие неизбежно, последствия наступают быстро и формально.Мурадов рекомендует заранее оценить основания регистрации (особенно если фактическое проживание отсутствует), проверить наличие процессуальных решений в отношении себя или своего жилья. При наличии решений — немедленно обжаловать (это даёт процессуальную паузу). Собственникам — фиксировать намерения письменно, например, договором безвозмездного пользования с правом проживания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , недвижимость, прописка, регистрация, учет